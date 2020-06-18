عودة أزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بعد زواجه من أخرى

القاهرة – لايف ستايل
بعد إعلان الفنان محمد الشرنوبي عن تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج الفني لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح"، أعلنت خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ تقديمها مجدداً شكوى في نقابة الموسيقيين وغرفة صناعة السينما بسبب إخلال الشرنوبي ببنود التعاقد الذي تم بينهما مؤخراً وتعاقده مع شركة أخرى دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له.
ويقضي الاتفاق الأخير الذي تم بين الجانبين برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 شباط (فبراير) 2020 بإلزام الشرنوبي بتنفيذ العقد وتسليم سارة الطباخ توكيلاً رسمياً موثقاً بالشهر العقاري.
وأوضحت أن الشرنوبي وقع منفرداً لتسويق الأغنية مع شركة أخرى وعندما تم التواصل مع المسئولين بهذه الشركة أكدوا لها أن الشرنوبي أبلغهم بأنه فسخ العقد وهذا لم يحدث.
وأشارت إلى أنه كان من الضروري تنبيه الشركات بشأن ما يردده الشرنوبي حرصاً علي حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات.
وتعد هذه الأزمة الثانية في أقل من شهرين، بين سارة الطباخ وخطيبها السابق محمد الشرنوبي، منذ إعلانه خطوبة راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام ثم عقد قرانه عليها.
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