رانيا يوسف تعلن الحرب بسبب ختان الإناث

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يحتوي على توضيح لعقوبات ختان الإناث والآثار المترتبة عليه والتأكيد على أنه جريمة يحاسب عليها القانون.
وقالت رانيا معلقة على الفيديو: "ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون، لابد من التصدي لختان الإناث لأنه أمر مهين لكل امرأة، تصدوا لختان الإناث.. ورسالتي لكل امرأة لابد من التوعية بخطوره ختان الإناث".
وأضافت قائلة: "ممكن تخلي البنت اللي هتتعرض للختان تطلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 علشان تلاقي حد يساعدها قبل فوات الأوان".
وتابعت: "خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان شوفوا الفيديو كامل على صفحة يونيسيف مصر".
وكانت رانيا قد غابت عن موسم الدراما الرمضاني السابق رغم أن عام 2020 يعد أكثر الأعوام التي قدمت فيه أعمالاً حيث عرض لها فيلما "صندوق الدنيا"، و"دماغ شيطان"، كما عرض لها مسلسلان هما "الآنسة فرح"، و"مملكة إبليس"، الذي عرض قبل رمضان مباشرة وشاركها البطولة فيه غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال.
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