هجوم جديد على شريف منير بعد أزمة ابنتيه

نشر الفنان شريف منير على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" منذ أيام عدة صورة له مع بناته من داخل منزله وهم يؤدون التحية العسكرية لشهداء الوطن، وظهر في الصورة علم مصر خلفهم.

وفوجئ منير بأحد المتابعين يسأله عن وجود العلم داخل المنزل قائلاً: "هو أنت لازم تتصور ووراك علم مصر"، ورد منير: "كل الخونة بيسألوا نفس السؤال.. تحب أحط علم تركيا ولا قطر إنت تؤمر يا أبو الرجال".

وبعد تكرار الأسئلة من الجمهور نشر شريف صورة له وهو يحمل علم مصر وعلق على الصورة بقوله: "ده بقى العلم إللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم؟ .. العلم أهو .. ده العلم إللي حطيته عندي في بيتي وبتصور معاه دايماً.. لإني كنت شايله يوم ٣/٧ وكان معايا بردو في ٣٠/٦.. يوم الثورة العظيمة.. عرفتوا ليه محتفظ بيه وبتصور دايماً جنبه؟ وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي.. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب. حد ليه شوق في حاجة؟".

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