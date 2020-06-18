عمر كمال يكشف خلال التحقيق معه في النيابة

أكد مطرب المهرجانات عمر كمال، أن محاميه الخاص ذهب إلى نيابة الإسماعيلية لمعرفة تطورات استدعائه بسبب إحياء حفل زفاف في قرية النورس، ودفع الغرامة التي أقرها قانون كسر حظر التجول الذي أقرته الحكومة وهوي أربعة آلاف جنيه غرامة، حتى استكمال باقي الإجراءات والتحقيقات، لافتًا إلى أن الجيران هم من قاموا بالإبلاغ عن الفرح بسبب الألعاب النارية التي تم إطلاقها.

وشدّد على أنه لم يقم بإحياء حفل الزفاف، وكان ضمن الحضور فقط، قائلًا: "مليش دعوة بالفرح"، لافتًا إلى أنه حينما تم تشغيل أغنية "بنت الجيران" قام بالغناء على نغماتها لمجاملة العريس فقط، وهذا ما ستثبته التحقيقات وشريط فيديو الفرح.

وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة، وشركة "الفراشة" والقائمين على أعمال الفندقية والمسؤولين في قرية النورس، الذين سمحوا بإقامة الحفل.

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