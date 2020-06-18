غادة عبد الرازق وزوجها في شهر عسل بحري مع العائلة

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً من إجازة شهر العسل التي تمضيها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا وأفراد من عائلتها في الساحل الشمالي.

وظهرا فيها بملابس البحر وهما يجلسان على الشاطئ ولفتا الأنظار باختيارهما اللون الأصفر. وتفاعل مع الصور عدد كبير من المتابعين حيث حققت أكثر من 86 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر. وكان من أبرز هؤلاء الإعلامية بوسي شلبي والفنانات فيفي عبدو ونجلاء بدر وهند صبري.

وتعليقاً كتبت غادة: "أحلى عيلة دي ولا إيه؟ ربنا يحفظكم" كما نشرت قبل هذا فيديو تم تسجيله أثناء جلوسها برفقة زوجها وابنتها وحفيدتيها في المكان محققة بذلك أكثر من 335 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الممثلة أعلنت زواجها من زينيتا بشكل مفاجئ في رمضان 2020 وذلك بعد انفصالهما على إثر زواج أول تم منذ سبع سنوات. وتمت العودة أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

غادة عبدالرازق تسخر من الحجر المنزلي بفيديو لحفيدتيها

صورة عاطفية لغادة عبد الرازق وهيثم زنيتا تخطف الأنظار