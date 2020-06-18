شقيقة محمد رمضان تنشر أول صورة لها من شهر العسل

نشرت إيمان رمضان ، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جديدة لفتت من خلالها أنظار الكثير من المتابعين وظهرت فيها برفقة زوجها خلال تمضيتهما إجازة شهر العسل.

والتقطت لهما الصورة أثناء وجودهما في أحد المنتجعات الفخمة. وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لهما الحياة السعيدة معاً. وركز عدد من التعليقات على شكل إيمان وعلى أنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي بسنوات عدة.

ويشار إلى أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا في وقت سابق صورة قديمة لها برفقة زوجها الأول. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث تطرقت العديد من التعليقات إلى موضوع طلاقها وإلى سبب ارتباط زوجها الحالي حسام حامد بها. ووجه بعض المتابعين رسائل قاسية إلى الأخير معتبرين أنه تزوجها لأنها شقيقة الفنان الذي يعتبر من أغنياء مصر.

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ويأتي هذا بعد تعرض شكلها للسخرية وهو ما ردت عليه من خلال حسابها على "فيسبوك" حيث كتبت: "كل الشكر لكل الناس اللي فرحتني حقيقي بحبها وكلامها الجميل في حقي واحب أطمنكم جميعاً. أنا لن ألتفت ولا أنتبه غير للإيجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود. بحبكم قوي وربنا يسعد أيامكم جميعا".

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