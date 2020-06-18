شريف منير يردّ على منتقدي ظهور علم مصر في أغلب صوره

نشر الفنان شريف منير رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديه الذين سخروا مؤخرًا من ظهور علم مصر في أغلب صوره التي ينشرها عبر "إنستغرام".

وقال منير "ده بقي العلم إللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل، العلم فين؟ هو إنت نسيت تتصور مع العلم؟ ، العلم أهو .. ده العلم إللي حطيته عندي في بيتي بتصور معاه دايمًا، لإني كنت شايله يوم ٣/ ٧ وكان معايا بردو في ٣٠ / ٦ .. يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه وبتصور ديماً جنبه؟

وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي ، خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر .. وهذا هو المطلوب، حد ليه شوق في حاجة؟"

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