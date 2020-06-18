صورة نادرة.. محمود حميدة بصحبة فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان الكبير محمود حميدة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة قديمة تجمعه بصديقه الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.
وعلق "حميدة" على الصورة قائلا: "لما كنا صغيرين".
الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا العام الماضي، بعد معاناة مع مرض السرطان.
من ناحية أخرى، شارك محمود حميدة في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيري"، وشاركه البطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.
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