محمد رمضان يحصل على الدرع الماسي من يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسي من موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وعلق: "الحمد لله أول ممثل ومغني مصري يصل لـ 10 مليون مشترك، ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب".
ونشر "رمضان" مقطع فيديو، على أنغام أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، يعلن فيه عن 10 ملايين مشترك على قناته الرسمية بيوتيوب.
وكان محمد رمضان قد كشف منذ أيام، استعداده لتجسيد شخصية الفنان الكبير أحمد زكي، من خلال مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، من تأليف بشير الديك.
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