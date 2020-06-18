خاص| جاك ليستر يكشف تفاصيل تجسيده يوسف شاهين قبل 39 عامًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

مشاهد المحاكمة في فيلم "حدوتة مصرية" للمخرج يوسف شاهين، تُعد من أبرز المشاهد بأعماله، وربما بالسينما العربية، وخاصة تلك المشاهد التي يظهر بها الطفل الذي يؤدي شخصية "يحيى شكري مراد"، أو "شاهين في مرحلة الطفولة"، ومع ما قوبل به أداء الطفل الموهوب "أسامة نذير" من إعجاب وإشادة، لم يظهر مجددًا على الشاشة، وعلى مدى ما يقرب من الـ39 عامًا، كان السؤال من هذا الطفل الشقي؟.

بعد 39 عامًا من ظهوره في "حدوتة مصرية"؛ كشف "جاك ليستر" الشهير باسم "أسامة نذير" الكثير من التفاصيل عن شخصيته، وأسباب اختيار المخرج يوسف شاهين" له؛ ليجسد شخصيته في مرحلة الطفولة بالعمل، فماذا قال لـ"الخليج 365"؟!.

جاك المقيم حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ تصريحاته بالقول: "أنا أمريكي الأب والأم والمولد، ومن مواليد تشابيل هيل بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة، وأنحدر من أصول إنجليزية وألمانية، تربيت ونشأت في مصر من عام 1976 إلى عام 2001" .

وأضاف: "اسمي الحقيقي هو "هيو جيكوب ليستر"، وشهرتي "أسامة نذير" نسبة إلى نذير هاشم، وهو زوج والدتي الذي رباني، وكان رحمه الله شيخ المصورين الفوتوغرافيين في مصر، ولي إخوة غير أشقاء يحملون اسمه".

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ويعود جاك بالذاكرة؛ ليتحدث عن تفاصيل الفيلم، ويقول: "المخرج الراحل يوسف شاهين هو من اختارني للعمل، إذ كنت أسكن بالقرب من منزله في شارع 26 يوليو بالزمالك، وكان من عادتي التنزه مساءً بالكلب الذي أملكه، وكنت وقتها لم أكمل عامي الحادي عشر، وطفل "لمض"، ولهذا شعر شاهين أنني أستطيع التمثيل أمام الكاميرا، بدون خوف أو قلق".

واختتم بالقول: "أرسل شاهين من تحدث معنا عن ترشيحه لي، وبعد التشاور مع أمي الأمريكية، وكان وقتها زوجها مسافرًا، تمت الموافقة وشاركت بالفيلم".

فيلم "حدوتة مصرية" ثاني أفلام السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، من تأليفه وإخراجه، شارك بالسيناريو والحوار الكاتب محسن زايد، بطولة: "نور الشريف، يسرا، أحمد محرز، محمد منير، محمود المليجي، توفيق الدقن، هدى سلطان، سهير البابلي، محسن محي الدين.