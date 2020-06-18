بالصور.. سمية الخشاب في شوارع العاصمة الفرنسية باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من شوارع العاصمة الفرنسية باريس. وحازت الصور على إعجاب جمهور "سمية"، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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