شاهد أول ظهور لجيسي عبدو بعد وفاة والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، صورة تجمعها بصديقتها الفنانة جيسي عبدو، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها.
وظهرت "ماجي" في الصورة بجوار صديقتها، وقد وجهت لها الدعم قائلة: "صديقتي القوية".
يذكر أن والد جيسي عبدو، رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد حريق نشب في منزله بلبنان، وحاولت عناصر الدفاع المدني اللبناني السيطرة على الحريق، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد "جيسي"، التي كانت تقيم وقتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتصوير أحد أعمالها الفنية.
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