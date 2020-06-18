وفاة مذيع قناة العاصمة محمد الدالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الدكتور محمد الدالي، مذيع قناة العاصمة، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب المخرج محمد علي، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لسه بقولكم إيه من يومين، يبقى معاك إمبارح وتصحى الصبح تلاقيه مات".

وتابع: "المذيع الدكتور محمد الدالي، توفي إثر أزمة قلبية، أنا حزين بجد، اللهم لا اعتراض".

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كما كتب صديقه أحمد عز محمد: "مش لاقي كلام والله يا حبيبي، فقدك صدمة كبيرة، بس ماتغلاش على اللي خلقك، أشهد أمام الله أنك كنت دائما محبا للناس، صافي القلب، طيب الخلق، حبيبا للجميع، ربنا يرحمك يا صديقي وأخويا الغالي، الإعلامي محمد الدالي، نسألكم الدعاء".

كما كتب المذيع باسم خليفة، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فسبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء وكتب على كل مخلوقاته الموت أو الفناء ولم يشاركه أحد في خلده حتى الملائكة والأنبياء".

وأضاف: "بقلوب راضية بقضاء الله، انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الحبيب الغالي الدكتور محمد الدالي، مذيع قناة العاصمة".

المذيع الراحل له عدد من البرامج منها، "صباح العاصمة"، و"عيادة العاصمة".