مخرج "سيف الله" يكشف موعد تصويره ..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، مع الفنان إدوارد، قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إنه سيبدأ تصوير مسلسل "سيف الله"، الذي يتناول سيرة حياة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، في أغسطس القادم.
وأكد "رؤوف" أنه الآن في مرحلة التجهيزات، مشيرا إلى أنه سيستعين ببعض المشاهد التي صورها من قبل، خاصة أن المسلسل كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي.
وتابع: "هنصور جزء كبير من المشاهد في مصر، وممكن نسافر تاني الأردن، لكن هنستنى نشوف حركة الطيران لو رجعت هنسافر، لكن لو لسه فيه مشكلة هنصور كل المشاهد في مصر".
واختتم المداخلة قائلا: "أتمنى إننا نعمل حاجة جديدة في الدراما المصرية، حاجة تعجبكم وتشرفكم".
مسلسل "سيف الله" بطولة ياسر جلال، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي.
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