- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعودة المصريين من ليبيا
وكتب: "حمدالله على سلامة العائدين من ليبيا، كل التحية والشكر لمن شاركوا بجهدهم وكفاءتهم في الحفاظ على كرامة مصر وهيبتها".
وتابع: "كل الفخر بمن كانوا السند الرادع الذي جعل الخيار الأول الحل الدبلوماسي ممكنا، عسى أن يقتدي بهم غيرهم، والطيب أحسن".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، من خلال اتصالات مصرية - ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يحتفل بالمصريين العائدين من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.