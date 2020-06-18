فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يحتفل بالمصريين العائدين من ليبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعودة المصريين من ليبيا

وكتب: "حمدالله على سلامة العائدين من ليبيا، كل التحية والشكر لمن شاركوا بجهدهم وكفاءتهم في الحفاظ على كرامة مصر وهيبتها".

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وتابع: "كل الفخر بمن كانوا السند الرادع الذي جعل الخيار الأول الحل الدبلوماسي ممكنا، عسى أن يقتدي بهم غيرهم، والطيب أحسن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، من خلال اتصالات مصرية - ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.

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