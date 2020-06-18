هل قاطعت شمس البارودي صديقاتها من الفنانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مداخلة مع الفنان إدوارد، ببرنامجه "القاهرة اليوم"، قالت النجمة المعتزلة شمس البارودي إنها ما زالت تحتفظ بصداقاتها مع بعض الفنانات.

وأكدت أنها تحتفظ بعلاقات طيبة في الوسط الفني، مع بعض الفنانات، من بينهن الفنانة شهيرة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة عفاف شعيب.

كما كشفت أنها تقضي معظم الوقت بصحبة أشقائها السبعة، وأشقاء زوجها "حسن" السبعة أيضا.

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النجمة شمس البارودي تزوجت من النجم الكبير حسن يوسف، وأنجبا 4 أبناء، واعتزلت الفن في نهاية الثمانينات، وارتدت النقاب لفترة، ومنذ سنوات خلعته واكتفت بالحجاب، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.

ومن أشهر أعمال الفنانة المعتزلة "دموع بلا خطايا"، "القطط السمان"، "هي والرجال"، "وكان الحب"، "ابنتي والذئب"، وغيرها.