تراند اليوم : وفاة إعلامي مصري بشكل مفاجئ

توفي الإعلامي المصري محمد الدالي، الخميس، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعاه عدد من أصدقائه وزملائه بعبارات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخاض الدالي تجارب في صحف وفضائيات، منها قناة "العاصمة" والتي كان يقدم على شاشتها برنامج "كلمة شعب"، وهو برنامج يناقش المشاكل الاجتماعية.

ونعته الممثلة المصرية رانيا ياسين، الدالي الذي زاملته لفترة في قناة "العاصمة".

وقالت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة الإعلامي محمد الدالي إثر أزمه قلبية، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

وأضافت: "يا دالي لا أستطيع أن أصدق، استغفر الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. كم كنت طيب القلب لا تفارقك الابتسامة، متفائلاً دوما تحب الخير للجميع وأجدع خلق الله مع كل أصحابك وزملائك.. الله يرحمك يا محمد ويصبر والدتك وزوجتك وكل أسرتك كم أنا حزينة.