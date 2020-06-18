نيقولا معوض يكشف عن مشاهد قاسية ومؤلمة تعرض لها

استرجع النجم اللبناني نيقولا معوض ‏ذكرياته في كواليس مسلسل “بلا دليل”، الذي شارك في بطولته الى جانب نخبة من الممثلين خالد سليم، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، درة، أشرف زكي وغيرهم. تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.

نشر “معوض” بعض الفيديوهات ذات المشاهد القوية والقاسية والمؤلمة من كواليس التصوير. وأكد أن شخصية تَيْمور في مسلسل “بِلا دَليل” واحدة من أكثر الشخصيات التي استمتع بها.

وتابع كاشفاً بعض الكواليس: “فاكِر ان ساعتها، ناس كتير كانت بتقولّي انّي مش لازم اعمل كده بنفسي.. و فاكر إن المخرجة الأستاذة منال الصيفي سألتني أكتر من مرّة “انت متأكِّد إنَّك فِعلاً عايز تعمل كده؟”.. الخليج 365 ما اتردّدتِش ولا ١٪ لإن بالنسبة لي إنّك تذهب الى أقصى الحدود وأن تختبر تجارب جديدة هي من أمتع الحاجات في إنّك ممثِّل”.

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من جهة أخرى، يتواجد “معوض” في مصر حيث كان يصوّر مسلسل “خيط حرير” إلا ان شركة سينرجي أوقفت العمل به بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المسلسل، كان قد أنطلق تصويره أواخر شباط الفائت، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر، وهو من بطولة نخبة من الممثلين من بينهم النجم اللبناني نيقولا معوض الذي كشف في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى ان فريق العمل سيستأنف تصوير المسلسل أواخر هذا الشهر، معبراً في الوقت نفسه عن حماسه الشديد لمعاودة التصوير خاصة انه كان مستمتعاً بالعمل الى جانب النجمة مي عز الدين والمخرج ابراهيم فخر ومع شركة سينرجي في تعاون ثانٍ بينهما.

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