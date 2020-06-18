شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نورا الجميلة دائما.. لماذا أصبحت "روقة" حلم كل الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نورا نورا يانورا ياوردة نادية فى بنورة ..اسمك على رسمك صو ة من القمراية ياأمورة"..كأن الموسيقار الكبير فريد الأطرش غنى هذه الأغنية خصيصا للفنانة المعتزلة نورا ، تلك الجميلة التى تشبه جمال الطبيعة ونور الصبح وتحمل نقاء الندى ونضارة الورد، نورا التى تحتفل اليوم بعيد ميلادها أطلت بنورها على الدنيا فى مثل هذا اليوم الموافق 18 يونيو من عام 1954 ، ورغم رغم غيابها عن الأضواء منذ أكثر من 23 عاما إلا أنها لم تغب عن الأذهان، وظلت صورتها حاضرة بابتسامتها الجميلة ووجهها الصبوح.

اسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة الجميلة بوسى، وبدأت مشوارها الفنى وهى طفلة فى بداية الستينات في فيلم "وفاء للأبد"، ثم شاركت فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" ، وقدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 شاركته بطولة فيلم "غاوي مشاكل"، وحققت النجومية بالمشاركة فى العديد من الأدوار التى حصلت فيها على البطولة أمام عمالقة الفن وحققت نجاحا كبيرا فى العديد من الأفلام والمسلسلات التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن ومنها " امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران، المنحوس، أربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، ولكن شىء ما يبقى، الهاربان، الكيف، العار، عنتر شايل سيفه، ضربة شمس".

ولكن ظل دور "روقة" الزوجة الجميلة المطيعة المضحية فى فيلم العار ، علامة فى تاريخ الفنانة الجميلة ، حيث أصبحت روقة حلما للكثير من الرجال، ومثارا للجدل والنقاش على مدار سنوات حول كونها زوجة مثالية أم سلبية وهل كان زوجها "أبو كمال" يستحق تضحياتها، وانتشرت التعليقات التى تحمل "كونى له روقة يكن لك أبو كمال"

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تزوّجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار ولكنهما انفصلا سريعا، وفى قمة مجدها ونجوميتها قررت الفنانة نورا اعتزال الفن عام 1996 وارتداء الحجاب واعتزال الأضواء،

وطوال سنوات كثيرة لم تظهر "روقة" واختفت عن الأنظار وابتعدت عن الأضواء حتى ظهرت فى عدد قليل من المناسبات، فكانت الكاميرات تنتهز فرصة ظهورها القليل فى أى عزاء لتتسابق فى اقتناص صورة للجميلة التى اشتاق إليها الجمهور، كما ظهرت فى بعض الصور التى نشرتها ابن شقيقتها مى نور الشريف على صفحتها الشخصية فى بعض المناسبات العائلية، وفى أثناء الاحتفال بعيد ميلادها خاصة بعد عودة الجميلة نورا من رحلة علاج حيث أصيبت بوعكة صحية منذ عامين و سافرت بسببها للعلاج فى لندن.

وفى كل تظهر فيها الفنانة الجميلة تخطف الأنظار وتلهث الكاميرات لتلتقط صورة لروقة الجميلة فتاة احلام الكثيرين التى تحتفظ بجمالها الطبيعى وبراءة وجهها ونقاءها ونضارتها رغم مرور سنوات على غيابها.