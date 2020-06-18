شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحتفل بعيد زواجها الـ17 برسالة رومانسية وقبلة على الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بعيد زواجها السابع عشر من زوجها مبارك الهاجرى، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لها وهي تقبل رأسه، معلقة عليها قائلة :"كل عام وانت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله 17 سنة هي اسعد ايامي بيض الله وجهك يا بومحمد ومشكور ع الحشيمه والكرامه ما شفت منك الا كل زين وطيب ويابختي بك وحللني لو بدر مني اي تقصير في حقك احبك يا اغلا من سكن روحي وقلبي".



احلام

وكانت هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، العاهل المغربي الملك محمد السادس، على نجاح عملية جراحية أجريت في القلب خلال الآونة الأخيرة في بمستشفى القصر الملكى بالرباط.

ونشرت الفنانة أحلام صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر فيها العاهل المغربي خلال تواجده في المستشفى معلقة عليها قائلة: "أجرى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط. فهنيئًا لأهل المغرب الحبيب بنجاح هذه العملية وأسأل الله تعالى أن يعجل له بالشفاء، ويلبسه ثوب الصحة والعافية، آمين".

Advertisements

يذكر أن أحلام طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "أنا ما أستغني"، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.

وكانت أحلام قد احتفلت منذ أيام، بعيد ميلاد ابنها فهد، البالغ من العمر 16 عاما، فى حفل عائلى، متمنية له طول العمر وأن يتبوأ أعلى المناصب فى المستقبل، حيث ظهرت أحلام فى فيدو وهى تدعو لنجلها فهد، أن يطول الله فى عمره وأن يحفظه لها ولوالده وأخواته، وأن تراه فى أعلى المناصب.