شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يعلن وفاة مدير أعماله بعد عملية جراحية: أصعب فراق يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد عز وفاة مدير أعماله مينا نور الدين خلال إجراءه عملية جراحية، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله صاحبى وأخويا ومدير أعمالى مينا نور أثناء إجراء عملية جراحية، أصعب فراق يا حبيبى ربنا يرحمك ويصبرنا..أصعب لحظات حياتى .. لا إله إلا الله".



محمد عز

كما نعته الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" الله يرحمك و يغفر لك سبحان من له الدوام ، خبر مقبض جدا ، من فضلكوا ادعو له ان ربنا يصبر مراته و يقويها على تربية بنتهم اللى كان روحه فيهم".



ايتن عامر

وكان الفنان محمد عز جسد شخصية البطل خالد على موسى، أحد أبطال كمين البرث، وقد أعرب عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، مؤكدا "ربنا شرفنا بأن نكون جزءا صغيرا فى تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين سوف نظل نتذكرهم ونحفظ أساميهم وأشكالهم حتى يوم الدين.

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وعرض مسلسل "الاختيار" فى سباق دراما رمضان المنقضى بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.