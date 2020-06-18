شكرا لقرائتكم خبر عن "جيتنى مكسور" لـ أصالة تحقيق 4 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت المطربة أصالة، 4 مليون مشاهدة بأغنية "جيتني مكسور" بعد مرور 5 أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، من ناحية أخرى تستعد أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

وترسل الأغنية رسالة مفادها أنه فور زوال وباء كورونا يجب أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، واستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم 7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية الجديدة.

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وكان ملحن الأغنية محمد رحيم عقد نشر صورة تجمعه بأصالة والمخرج محمد القاضي على إنستجرام، حيث علق عليها بكتابة: "مع الغالية الحبيبة صولا والمخرج المبدع محمد القاضي والتحضيرات النهائية لأغنيتنا الجديدة (الحب والسلام) من كلماتي والحاني وإن شاء الله بنوعدكم بمفاجأة غير مسبوقة وأحلى مفاجأة عملتها صولا أنها كتبت كلمة حب اسم الغنوة على ضوافرها بألوان رائعة من كتر أعجابها وإعجابنا كلنا بالأغنية".