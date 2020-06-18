مي كساب تعلق بطريقة كوميدية على زيادة وزنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية مي كساب، بطريقة كوميدية على زيادة الوزن الذي اكتسبته مؤخرًا خاصة بعد إنجاب طفلها الأخير ياسين من زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح أوكا.

مي كساب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “يارب ما خلقتنيش ليه زي العيال الرفيعة المستفزة دي اللي بتقعد تلغ تلغ وما يبانش عليها.. بأدفع تمن كل كوباية سحلب وكل طاجن ميكس شيكولاتة لغيتهم.. آه يانا يا أمه الله يسامح العاصفة ع الحظر على كرشي”.

وكانت مي كساب، قد طرحت مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم “ودي عاجبك فيها ايه”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان أشرف سالم، ومن توزيع زوجها أوكا.

من ناحية أخرى، تجهز مي كساب لفيلم جديد بعنوان «ڤولت زيادة»، والعمل من تأليف محمد عبدالكريم، ومن إخراج أحمد ثابت، حيث كان فيلم «الطيب والشرس واللعوب» آخر فيلم عُرض لها، وقد شاركت فى بطولته أمام أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، كما عُرض لها مسلسل «اللعبة» على إحدى الشبكات الرقمية، وقد شاركت في بطولته أمام شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهو من إخراج معتز التوني.