“التحرير”.. ويل سميث يكافح ضد العبودية

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم ويل سميث للوقوف مجددًا أمام كاميرات السينما، في عمل سينمائي جديد كشف موقع “ديد لاين” أنه سيكون بعنوان Emancipation “التحرير”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن الفيلم الجديد، سيجسد به النجم الكبير ويل سميث، شخصية أمريكي من أصول أفريقية، يدعى بيتر هارب من العبودية، رغبة منه في الانضمام إلى جيش الاتحاد الأمريكي خلال الحرب الأهلية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية شهدتها الولايات المتحدة عام 1863، وهي مأخوذة من صورة شهيرة لأحد ضحايا العبودية في هذه الحقبة يحمل الاسم نفسه.

Advertisements

ونشر موقع History.com، صورة يظهر بها هذا المواطن الأمريكي “بيتر”، وعلى ظهره أثار التعذيب في حياة العبودية، وحين نشرت الصورة للمرة الأولى ساهمت في تغيير نظرة المجتمع في شمال الولايات المتحدة لقضية العبودية، وتوجههم للتعاطف معها.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن فيلم ويل سميث Emancipation سيتولى مهمة إخراجه للسينما، المخرج Antoine Fuqua البالغ من العمر 54 عاما.

وأضافت أن مهمة كتابة السيناريو سيتولاها السيناريست الأمريكي “ويليام إن كولاج”، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في العام المقبل.