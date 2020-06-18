الكشف عن ملامح الشكل الجديد لـ”بلاك بانثر”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف عالم مارفل السينمائي عن الشكل الجديد الذي سيظهر به البطل الخارق بلاك بانثر في الجزء الثاني من السلسلة.

ورغم أن الوقت ما زال مبكرًا على طرح الجزء الثاني من الفيلم، خاصةً مع وقف تصويره بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن الشركة قررت منح الجمهور نظرة تشويقية على حُلة بلاك بانثر الجديدة.

ونشر أندي بارك رئيس قسم المؤثرات البصرية عبر صفحته الرسمية في موقع أنستقرام، مراحل تطور شكل البطل الخارق، والذي يشبه إلى حد ما شخصية باتمان.

وعلق “بارك” على الصورة بالقول: “وجوه بلاك بانثر، هذه بعض الأفكار التي عملت عليها في الشخصية منذ ظهوره الأول في سلسلة أفلام كابتن أمريكا، وحتى قيامه ببطولة سلسلة خاصة به”.

Advertisements

وتابع: “لقد أحببت تأثير أفلامه على الجمهور، ولا أستطيع الانتظار لتقديم فيلم جديد عنه قريبًا”.

وحقق فيلم “بلاك بانثر” رقمًا قياسيًا، إذ يعد الفيلم الوحيد الذي ترشح لأوسكار أفضل فيلم في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين.

الفيلم من بطولة تشادويك بوسمان ولوبيتا نيونجو، ومن المتوقع طرح الجزء الثاني 6 مايو/أيار 2022.