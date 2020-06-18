صابر الرباعي ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة “ورحمة قلبي”

متابعة بتجــــــــــرد: يتعاون النجم التونسي صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية جديدة بعنوان “ورحمة قلبي” باللهجة المصرية تحمل طابع دراما شعبي، بحسب تصريحات وليد غزالي، الذي أعرب عن تمنياته في أن تنال إعجاب الجمهور على أن يتم طرحها مع هدوء الأوضاع بعد انتشار فيروس كورونا فى بلاد العالم.
من ناحية أخرى طرح صابر الرباعى مؤخرًا كليبًا جديدًا بعنوان “ليلة فى العمر”، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.
كما شارك صابر الرباعى أيضًا مؤخرًا خلال أوبريت جديد بعنوان “أنت أقوى” مع تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، سميرة سعيد وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
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