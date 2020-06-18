صابر الرباعي ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة “ورحمة قلبي”

متابعة بتجــــــــــرد: يتعاون النجم التونسي صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية جديدة بعنوان “ورحمة قلبي” باللهجة المصرية تحمل طابع دراما شعبي، بحسب تصريحات وليد غزالي، الذي أعرب عن تمنياته في أن تنال إعجاب الجمهور على أن يتم طرحها مع هدوء الأوضاع بعد انتشار فيروس كورونا فى بلاد العالم.

من ناحية أخرى طرح صابر الرباعى مؤخرًا كليبًا جديدًا بعنوان “ليلة فى العمر”، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى أيضًا مؤخرًا خلال أوبريت جديد بعنوان “أنت أقوى” مع تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، سميرة سعيد وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.