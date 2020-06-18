كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستين معًا بمسلسل جديد.. هذا اسمه وقصته

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر الجمهور بشغف مشاركة الثنائي التركي كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستين في مسلسل جديد يجمعهما نظرًا لتمتعهما بكل الإمكانيات التي تجعلهما محط أنظار المتابعين، وشعبيتهما الجارفة التي تجعل العمل الدرامي هو الأكثر متابعة حال كانت قصته قوية وشيقة على غرار النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل “جسور والجميلة” الذي عُرض قبل سنوات.

كما يتمنى الجمهور عودة المسلسلات التركية المشابهة لـ “سنوات الضياع” و”نور” و”ايزيل” و”حب أعمى” وغيرها، والتي لا زالت تحظى باهتمام الجمهور، ويُتابعها كثر على الفضائيات التي تقوم بإعادة عرضها.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية تركية أن منصة “نتفليكس” تسعى للجمع بين كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستين في مسلسل قصير يحمل عنوان “فاطمة” وهو اسم ليس نهائيًا، في وقت لم يحسم فيه تاتليتوغ أمره بعد لاسيما وأن قصة العمل ستكون باتجاه البطلة وليس له كما اعتاد في معظم مسلسلاته.

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وأوضحت التقارير أن المسلسل يتضمن عشر حلقات درامية، فيما تتمحور قصته حول امرأة تعيش مع زوجها حياةً هادئة ثم يختفي زوجها فجأة، ما يضطرها للعمل كخادمة، وأثناء عملها تتورط في جرائم قتل تدخل على إثرها السجن لتبدأ رحلة جديدة بعد أن يظهر زوجها فجأة.

وكانت توبا المعروفة في الوطن العربي باسم “لميس” قد شاركت في تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة منصة “نتفليكس” قبل أشهر بحلقات مسلسلها التاريخي الأول “النهضة العثمانية”، الذي جسّدت من خلاله شخصية والدة السلطان “محمد الفاتح”، وتعرّضت وقتها الفنانة للعديد من الانتقادات لظهورها في بعض المشاهد الجريئة ضمن أحداث العمل.