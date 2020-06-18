رسالة رومانسية من أحلام لزوجها في ذكرى زواجهما

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بذكرى زواجها الـ17 وتشاركت فرح المناسبة مع جمهورها. ولهذا نشرت على حسابها على “تويتر” صورة قديمة لها مع زوجها مبارك الهاجري ظهرت فيها وهي تقبل رأسه.

وعبرت من خلال التعليق عليها عن مشاعرها العميقة تجاهه وعن سعادتهما في ظل زواجهما. وغردت: ” كل عام وأنت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله 17 سنة هي أسعد أيامي”.

وأضافت: “بيض الله وجهك يا بو محمد ومشكور ع الحشيمة والكرامة. ما شفت منك الا كل زين وطيب ويا بختي بك وحللني لو بدر مني أي تقصير في حقك أحبك يا أغلا من سكن روحي وقلبي”.

كما استعادت فيديو نشره معجبوها وظهر فيه زوجها وهو يثني على خياراتها في كل نواحي الحياة. وسمع صوتها وهي تتغزل في المقابل بجماله وتعبر عن حبها له قبل أن يشير إلى انه مجرد شكل وأنه يعاني من أمراض مثل الكوليسترول. وتمنت أحلام أن تنتقل المشكلة منه إليها. وتفاعل معهما الكثير من المعجبين متمنين لهما الصحة والسعادة معاً.