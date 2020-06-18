معتصم النهار ينتهي من تصوير “من الآخر”

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى فجر اليوم النجم السوري معتصم النهار من تصوير كامل مشاهد مسلسل “من “الآخر” كتابة إياد أبو الشامات إخراج شارل شلالا وإنتاج شركة الصبّاح إخوان.
مسلسل “من الآخر” يروي قصصاً واقعية تعكس هواجس مجتمعنا اللبناني والعربي من بطولة معتصم النهار، ريتا حايك، بديع أبو شقرا، سينتيا سامويل، رولى حمادة، هيام أبو شديد ونخبة من الممثلين.
إشارة أن مسلسل “من الآخر” سيعرض ضمن شبكة برامج موسم الخريف المقبل عبر شاشة mtv اللبنانية وتلفزيون دبي وقناة أي آر تي إضافة إلى عدة محطات عربية.
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