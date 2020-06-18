كورونا يضاعف ثروات مشاهير هوليوود.. "كونتيجين" تنبأ بالمستقبل

يعيش العالم منذ أشهر، واحدة من أصعب الحقب الإنسانية على الإطلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من قواعد العزل المنزلي.

ورغم أن هذه الفترة أثرت بالسلب على كثير من الأنشطة والأعمال الفنية حول العالم بسبب فترة الإغلاق، إلا أنها مكنت عدد من النجوم من تحقيق نجاح غير مسبوق في التاريخ.

ومع سهولة الوصول لشبكات البث الإلكتروني وتوافر وقت فراغ كبير، لجأ أغلبنا إلى استهلاك كل ما يقدمه الإنترنت في الفترة الحالية وخاصة في مجال الفن، وبالطبع كان مشاهير هوليوود أكثر المستفيدين.

موقع "فيلم ديلي" الأمريكي، يرصد أبرز النجوم الذين حققوا استفادة خيالية من فيروس كورونا وتضاعفت ثروتهم.



1- Trolls: World Tour (ترولز: الجولة العالمية)





حقق طاقم فيلم Trolls: World Tour "ترولز: الجولة العالمية" بأكمله نجاحًا خياليًا، بعد تجاوز طرحه في دور السينما إلى البث الإلكتروني وعبر شرائط الفيديو المنزلي مباشرة.

ووجد الأهالي في فيلم الأنيميشن مبتغاهم لتسلية الأطفال في المنزل خلال هذه الأوقات الصعبة.

وحقق الفيلم في 3 أسابيع فقط عائدات تفوق تلك التي جمعها الجزء الأول في دور العرض العالمية، خاصةً بعد عرضه في سينما السيارات مؤخرًا.



2- ليدي جاجا





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كان من المتوقع أن تطرح مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا ألبومها المنتظر "Chromatica"، لكنها قررت تأجيل طرحه حتى شهر يونيو الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

منذ طرح الألبوم وحتر الآن يتصدر قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في أمريكا، وهو أمر متوقع بعد تعاون النجمة مع أكثر من مطرب عالمي مؤخرًا منهم أريانا جراندي بأغنية " Rain on Me".

3- ستيفن سودربرج





لم يكن أحد يتوقع أن فيلم "كونتيجين" (Contagion) للمخرج ستيفن سودربرج، الذي صدر عام 2010 سوف يتنبأ بالمستقبل.

تسبب التشابه الكبير بين أحداث الفيلم وفيروس كورونا في لجوء الجمهور إلى مشاهدة الفيلم من جديد من أجل إيجاد عظة من الوباء العالمي، وبالطبع تضاعفت ثروة أبطال العمل وعلى رأسهم مخرج الفيلم.

4- عيسى راي

يعرض فيلمان رومانسيان حاليًا للنجمة الأمريكية عيسى راي على أهم شبكات البث الإلكتروني، أحدهما The Lovebirds "ذا لاف بيردز" على شبكة نتفليكس.

كما يعرض للممثلة أيضًا مسلسل Insecure على شبكة HBO، ومع هذا النشاط الفني كان من الطبيعي أن يتضاعف حسابها البنكي.