ماغي بوغصن مع جيسي عبده في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

تواصل الممثلة ماغي بوغصن دعم صديقتها المقربة الممثلة جيسي عبده بعدما فُجعت الأخيرة منذ حوالي الشهر بوفاة والدها بحريق اندلع في منزله أودى بحياته وذلك أثناء تواجدها في الامارات لتصوير مسلسل لها.

ونشرت ماغي صورة لها وهي تقف الى جانب جيسي التي ظهرت متأثرة وحزينة خاصة أنه من المعروف التعلّق القوي لجيسي بوالدها وقربها منه. وكتبت ماغي على الصورة قائلة: “صديقتي.. القوية”.

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في نفس السياق، لا تتوقف ماغي بوغصن في دعم جيسي عبده، حيث أطلقت منذ أيام حملة لتشجيعها بعد فاجعة وفاة والدها، حيث طلبت ماغي من المحبين والأصدقاء والجمهور التفاعل مع هاشتاغ #كلنا_منحبك_جيسي لتشجيعها ولجعل يومها أفضل بعد الألم الذي أصابها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تدعم فيها ماغي جيسي حيث سبق لها ونشرت صورة لهما وكتبت: ”ستعود الضحكة لتزيّن وجهك وروحك تعلمين لماذا؟ لأنّك مؤمنة ومُحبة وطاقة جميلة ولأنك أطيب قلب.. بحبك من قلب قلبي”.

أيضاً تحدثت ماغي خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “راحت علينا” مع هشام حداد عن أن “عبده” علمت بالفاجعة من مواقع التواصل وهذا الموضوع كاد ان يؤدي الى كارثة أكبر، ووجهت ماغي رسالة الى الناس للانتباه حول هذا الموضوع الحساس وان لا يسارعوا الى نشر أخبار الموت بهذا الأسلوب الخطير.