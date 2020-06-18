يارا، سعد لمجرد وغيرهما يتمنون السلامة لـ الدوزي في المستشفى

فاجأ الفنان المغربي الدوزي المتابعين والجمهور والاصدقاء بنشر صورة له على سرير أحد المستشفيات، حيث ظهر راسماً علامة النصر، وكتب “الحمد لله على نعمة الصحة .. دعواتكم”.

لم يكشف الدوزي تفاصيل أكثر حول أسباب وعكته الصحية، ما أثار قلق محبيه واصدقائه وجمهوره الذين تمنوا له السلامة والشفاء العاجل، بالاضافة الى تلقيه سيلاً من الأمنيات بالسلامة من زملائه الفنانين نذكر منهم: يارا، سعد لمجرد، إيمان الباني، برواس حسين، جميلة البدوي، اسماء لمنور، سعد رمضان، نجاة رجوي، بسمة بوسيل، عبد الفتاح الغريني وغيرهم.

آخر اصدارات النجم المغربي الدوزي أغنية “خليك معايا” طرحها في يناير 2020 وحققت أكثر من 31 ملايين مشاهدة في أشهر قليلة. الأغنية عاطفية ورومانسية، تعتبر الثالثة بعد أغنية “خلوها تهدر” و”لوكان جا قلبك”، وهي عودة جديدة إلى موسيقى الراي التي غاب عنها مدة 15 سنة بعد الطلب الكبير من قبل كل محبيه.

ويضع الدوزي اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي في أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى برفقة المخرج اللبناني جاد شويري، والمقرر صدورها في الفترة المقبلة.