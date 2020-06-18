هل تدفع مقابل لقاء كيانو ريفز عبر تطبيق زوم؟

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Getty Images يخصص ريفز عائدات التحدث معه عبر زوم لصالح الأطفال مرضى السرطان

يمكنك الآن التحدث عبر تطبيق زوم مع كيانو ريفز وجوناثان فرايكس ونجوم آخرين يوفرون هذه الفرصة لجمهورهم أثناء الإغلاق.

ووضع ريفز مقابلته على زوم لمدة 15 دقيقة في مزاد على أن يكون العائد منها لصالح علاج الأطفال المرضى بالسرطان.

وبلغ أعلى مبلغ عرضه الجمهور مقابل هذه المحادثة 9800 دولار.

كما تعرض منصة كاميو الإلكترونية إجراء محادثة عبر زوم مع جوناثان فرياكس، نجم سترا تريك، أو بطل التزلج على اللوح توني هوك، وذلك مقابل 166 جنيها إسترلينيا.

وقالت المنصة إن هناك "اهتماما بالغا" بخدمات تطبيق زوم التي تقدمها، "كاميو لايف"، رغم تسجيل 31 نجما فقط، بينهم أربع نساء، منذ إطلاق الخدمة الأحد الماضي.

وتوفر كاميو، التي تأسست في 2017، أيضا خدمة رسائل صوتية شخصية مسجلة من عدد كبير من نجوم السينما وغيرها من المجالات، من بينهم أبطال عروض تلفزيون الواقع، ورياضون بارزون، وهي الرسائل التي تتنوع الرسوم التي تُسدد مقابل الحصول عليها.

وقال براندون كازيمر، المتحدث باسم كاميو، لبي بي سي: "كاميو لايف تعتبر ممرا في كواليس حفل موسيقي أو جلسة لتوقيع الأوتوغرافات ومقابلة النجوم للتحية".

وأضاف أن هذه الخدمة تعتبر طرحا جديدا لفكرة "اكتشاف المواهب بين الجمهور".

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Getty Images انضم نجم ستار تريك جوناثان فرايكس إلى النجوم الذين توفر كاميو إمكانية التحدث معهم عبر زوم

وأشار إلى أن المبيعات التي حققتها الخدمة الجديدة تراوحت بين رسائل فيديو اشتراها الجمهور لأنفسهم أو كهدايا لأصدقائهم علاوة على مشتريات من قبل الشركات لاستخدام هذه الرسائل في الأحداث التي تنظمها أو أثناء إلقاء الخطب والأحاديث.

وقال ستيفن غالانيس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لكاميو، لموقع فاست كومباني إن أسعار الرسائل المسجلة تراجعت بواقع 27 في المئة أثناء الإغلاق.

وأضاف: "نحن الآن في هذه البيئة شديدة الغرابة حيث يجد الرياضيون، والممثلون، والنجوم أنفسهم بلا عمل".

وكتب الممثل الكوميدي الأمريكي أنطوني إيتامينيك تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث فيها عن انضمامه لخدمات كاميو.

وقال إيتامينيك: هل تريد أن تدفع لي 25 دولارا لتتحدث معي في أي شيء، أنا موافق".

وأضاف: "أنا الآن محبوس في منزلي وأكاد أُجن".

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