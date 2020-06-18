- 1/2
- 2/2
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
مات القط "بوب"، الذي كان مصدر إلهام لسلسلة من الكتب وفيلمين، عن 14 عاما. وكان جيمس بوين قد رأى بوب للمرة الأولى عام 2007، حين كان يحاول التخلص من الإدمان على المخدرات، حيث وجد القط متروكا ومجروحا فقرر الاعتناء به. وبدأ يصطحب القط في تجواله.
ثم ألف كتابا عن علاقته بالقط انتشر بشكل كبير، وتحول إلى فيلم شارك فيه القط "بوب" عام 2016. ونًشر الكتاب بعنوان "قط ضال اسمه بوب: كيف أنقذ حياتي؟"عام 2012، ثم صدرت خمسة كتب أخرى بأكثر من 40 لغة.
وأنتج فيلم ثان بعنوان "هدية من بوب"، مستوحى من القط نفسه، وسيبدأ عرضه في وقت لاحق من العام الحالي. ويعتبر بوين القط ذا فضل في تماثله للشفاء من الإدمان.
وقال: "بهذه البساطة، منحني أكثر بكثير من مجرد الصحبة. فوجوده إلى جانبي ساعدني على أن أجد طريقي وهدفي اللذين كنت أفتقدهما في حياتي ". وأضاف: "التقى القط آلاف الأشخاص، وأثر في الملايين. لم يكن هناك قط مثله ولن يعرف العالم مثيلا له. أحس أن ضوءا قد خبا في حياتي. لن أنساه أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة القط "بوب" بطل سلسلة كتب صدرت بأكثر من 40 لغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.