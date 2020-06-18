شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر اختيار بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، أن الكاتب بشير الديك، سوف يقوم بكتابة مسلسل أحمد زكى، الذى سيقوم ببطولته، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2021، وذلك بعد اعتذار الكاتب الكبير وحيد حامد عن كتابة المسلسل لانشغاله بكتابة مسلسل "الجماعة 3".

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على الأسباب التى جعلت الكاتب بشير الديك، هو الأنسب لكتابة مسلسل أحمد زكى.