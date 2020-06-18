شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم نانسى عجرم الجديد قبل طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد عدا 3 أغنيات، ويضم الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

أما الملحنون فتتعاون نانسى مع كل من وليد سعد، ومودى سعيد، وبلال سرور، وزياد برجى، ومحمد يحيي، أما الموزعون فتتعاون مع كل من هاني يعقوب، وهادى شرارة، وأحمد إبراهيم، وطارق مدكور.

ومن مفاجآت الألبوم تقديم عدد كبير من الأغانى باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.