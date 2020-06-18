"عام حزين وآخر ظهور وسرقة خادمتها لها".. حكايات الفنانة المعتزلة نورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ64، اليوم الخميس، إذ إنها من مواليد 18 يونيو 1956.

ونستعرض لكم بعض الحكايات والمعلومات عنها..

البداية

بدأت نورا أو "علوية مصطفى محمد قدري"، حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد"، ومسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم، وقدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل".

الاعتزال

آخر أعمال الفنانة نورا هو فيلم الهاربان، من خلال دور زوبة، مع سمير غانم، عام 1993، لتكمل 27 عاما من الغياب عن الوسط الفني.

خادمتها خدرتها

في يوليو 2013، نشرت الصحف والمواقع خبر تعرض نورا لحادث سرقة، واتهمت الفنانة المعتزلة خادمتها بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات عن أن الخادمة وضعت لها مخدرًا في كوب عصير، وسرقت منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب" وهاتفي محمول.

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أزمة صحية

في عام 2018، تعرضت الفنانة نورا لأزمة صحية تطلبت سفرها خارج مصر لإجراء عملية جراحية، ورافقتها الفنانة مي نور الشريف.

وطلبت بوسي من جمهورها، وقتها، عدم القلق على شقيقتها، وأضافت خلال تصريحاتها، أنها على تواصل دائم مع الأطباء.

آخر ظهور

كان آخر ظهور للفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في نوفمبر الماضي.

عام حزين

توفي شقيق وشقيقة الفنانة نورا، خلال عام 2020، إذ رحل شقيقها محمد قدري يوم السبت الماضي 13 يونيو، فيما رحلت شقيقتها الكبرى هدى في شهر مارس الماضي.

الزواج

تزوجت مرتين من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومن الفنان حاتم ذو الفقار.