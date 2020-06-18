عمر السعيد يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات مشروعه السينمائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشف الفنان عمر السعيد، عن آخر تطورات المشروع السينمائي الذي يجمعه بالمخرج رامي رزق الله.
وقال السعيد، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إن الفيلم لا زال في مرحلة الكتابة، وكان من المفترض دخول تصويره في يناير الماضي ولكن تم تأجيله بعدها لشهر فبراير.
وأضاف : "ظهور كورونا عطل دخول العمل للتصوير، لأن العالم كله قفل، والمشروع توقف حتى شهر سبتمبر المقبل، لحين عودة الطيران إلى طبيعته".
يذكر أن، عمر السعيد يشارك في مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض خلال الأيام الجارية، والعمل بطولة أمينة خليل وشيرين رضا وهاني عادل وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعمر السعيد وميريت عمر الحريري وأحمد حسنين وصدقي صخر وعمر الشناوي، وتأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
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