تراند اليوم : "12 مرة في الليلة".. عادل رامي و"باميلا" يصدمان الجميع بعلاقتهما الحميمية

كشف اللاعب الروسي ألكسندر كوكورين، زميل المدافع الفرنسي من أصول مغربية عادل رامي أن الأخير كشف له تفاصيل سرية عن علاقته بحبيبته السابقة الممثلة العالمية باميلا أندرسون.

وخلال بث مباشر بين كوكورين واللاعب الأوكراني ألكسندر ألييف، سأل الأخير كوكورين عن ما قال له رامي عن علاقته بباميلا ليرد كوكورين: "أنا أعرف رامي قبل قدومه إلى النادي عندما كان لا يزال على علاقة مع أندرسون، حين التقينا في أحد المنتجعات. وعندما التحق بنادي سوتشي كانا قد انفصلا".

وتابع: "تحدث رامي عن العديد من الأمور المشوقة عن علاقتهما. وقال بأن أندرسون أجمل إمرأة أقام معها علاقة حميمة في حياته، وأنه كان يمارس معها العلاقة الحميمة 12 مرة في الليلة الواحدة".

يذكر أن أندرسون ورامي إنفصلا العام الماضي، ونشرت باميلا وقتها رسالة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيها هذا الامر ووصفت رامي بالوحش، وكشفت أنه إحتال عليها.