تراند اليوم : مشادة بين ممثلة مصرية شهيرة ومتابع لها بسبب "بيت ريا وسكينة"

دخلت الممثلة الكوميدية المصرية، بدرية طلبة في مشادة مع أخد المتابعين لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام".

جاء ذلك بعد أن كشفت مواعيد عرض برنامج "بيت ريا وسكينة"، الذي تشارك في تقديمه مع الممثلة انتصار على قناة "النهار".

وأثار إعلان بدرية عن برنامجها تفاعلاً بين متابعيها لم تخل من توجيه الانتقادات لها.

وعلق أحدهم كاتبا: "يا بدرية قولي لانتصار البرنامج واقع من الدور السابع، ومش لازم كل ما تعملوا برنامج ينجح يعني.. لازمن وحتمن ولابد تعملوا مرة برنامج زي ده تدخلوا بيه في شجرة".

وردت بدرية بانفعال قائلة: "معنى كدة انك بتتفرج وعارف إنه برنامج واقع؟ طب لما هو واقع بتتفرج ليه؟ أصل مش معنى إن واحد زيك يقول كده إننا حنقول حاضر ونبطل برنامج.. نصيحة لما يتعرض البرنامج اللي لسه متعرضش متبقاش تتفرج علشان متحرجش نفسك".

Advertisements

وواصلت ردها بعنف قائلة: "اللي مش عاجبه ينسانا خالص.. خاصة النوعية المريضة دي".

و"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

يذكر أن بدرية وانتصار قدمتا مسرحية "ريا وسكنية تاني " تلعب فيها انتصار شخصية "سكينة" وتقدم بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الممثل حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهى تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.