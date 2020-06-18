تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري يكشف حقيقة عمله في ورشة "كاوتش"

كشف الممثل المصري، حسين أبو حجاج، حقيقة عودته لعمله في ورشة لتصليح الإطارات، بسبب تأثر عمله في مهنة التمثيل نتيجة الأوضاع الحالية.

وقال أبو حجاج، إن بعض الأعمال الفنية التي شارك بها تعرقلت بالفعل بسبب كورونا، لكنه لم يرجع لممارسة مهنته في ورشته "للكاوتش" في المنيا بسبب توقف "الأوردرات"، كما تحدث البعض، فهو لم يترك المهنة ليرجع لها.

وأضاف في مداخلة تليفزيونية، أه لم يترك أبدا مهنته خلال عمله في المسرح أو السينما أو التليفزيون، واعتاد أن يعود من القاهرة حيث التصوير إلى الورشة في المنيا مباشرة، قبل أن يعود لبيته، وهو مرتبط جدا بالورشة، التي يعمل بها ابنه مع صنايعية آخرين، ويتواصل معهم بالهاتف حتى أثناء التصوير.

من جهة أخرى، علق الفنان إيساف على الصور المتداولة للممثل المصري عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، قائلاً: "أنا معرفش الخبر ده حقيقي ولا لا لكن اذا كان حقيقي فا أنا أحترمه وأقدره والشغل الحلال ‏عمره ما كان عيب، وربنا يديك الصحة والستر وراحة البال".‏

يبلغ أبوحجاج من العمر 66 عامًا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء هشام 32 سنة محاسب بالسعودية ومحمود 30 سنة يعمل بالورشة وبنتين ‏متزوجتين إحداهن مدرسة والثانية ربة منزل‎.‎

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وقد اشتهر خصوصًا في ظهوره في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في نهاية التسعينات.

ويملك أبو حجاج في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات.

وساعده الممثل هاني رمزي على دخول عالم الفن ‏ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: "صعيدي في ‏الجامعة الأمريكية"، "الناظر"، "غبي منه فيه"، "زكي شان‎".‎

وبدأ عمله في مجال التمثيل عام 1997 بمسلسل "عوضين وإمبراطورية عين‎".‎

