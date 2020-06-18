تراند اليوم : نجم شهير يصاب بالصدمة بعد اتهامه في 3 جرائم اغتصاب



وجه مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس، اتهامات للممثل داني ماسترسون باغتصاب ثلاث نساء في حوادث منفصلة بين عامي 2001 و2003.

وقالت المدعي العام، جاكي لاسي الأربعاء، إن نجم مسلسل "ذات سفنتيز شو" That 70s Show (44 عامًا) اتهم بالاعتداء على الضحايا المزعومين في حوادث منفصلة بين عامي 2001 و 2003.

وخلال جلسة استماع في سبتمبر، قال المدعون إن ماسترسون اتهم بثلاث تهم بالاغتصاب.

ويُزعم أن نجم "نتفليكس" السابق اغتصب امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في عام 2001، واتُهم أيضًا بمهاجمة امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا في أبريل 2003. كما يُزعم أنه اغتصب فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا بين أكتوبر وديسمبر 2003.



غير أن مكتب المدعي العام في لوس أنجلوي قال إنه لم يوجه اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد داني ماسترسون في قضيتين أخريين، لعدم كفاية الأدلة وسقوطهما بالتقادم.

Advertisements

ونفى محامي ماسترسون، توم ميسيرو الاتهامات، وقال: "السيد ماسترسون بريء، ونحن واثقون من أنه سيتم تبرئته عندما تظهر كل الأدلة أخيرًا ويكون للشهود الفرصة للشهادة".

وأضاف: "من الواضح أن السيد ماسترسون وزوجته في حالة صدمة كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الادعاءات التي تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا تؤدي إلى توجيه اتهامات، لكنهما يشعران وعائلته بالارتياح عندما يعلمان أن الحقيقة ستظهر في النهاية".

وأوضح أن "الأشخاص الذين يعرفون السيد ماسترسون يعرفون شخصيته ويعرفون أن الادعاءات كاذبة".

وتزوج ماسترسون من الممثلة بيجو فيليبس منذ عام 2011، ولهما ابنة واحدة. واشتهر ماسترسون بلعب دور ستيفن هايد في المسلسل الكوميدي الناجح "ذات سفنتيز شو" في أواخر التسعينيات، إلى جانب النجمين أشتون كوتشر وميلا كونيس.