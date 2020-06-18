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تراند اليوم : فنانة مصرية تعلن تدهور صحتها بعد إصابتها بـ كورونا: جلطات وضيق تنفس .. ادعولي

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كشفت فنانة مصرية شهيرة عن أخبار محزنة بشأن حالتها الصحية بعد إصابتها بـ"".

و أعلنت الفنانة منى إش إش تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "منى" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : قدر الله وماشاء الله فعل
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما أخدنا حذرنا.

وأضافا: للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله.
وأضافت: ويارب إشفى كل مريض يتألم..  دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة .

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