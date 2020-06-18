أحمد جمال يـروج لأحدث أغانيه "جيل بطل"

روج الفنان أحمد جمال لأغنيته الجديدة "جيل بطل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. وكان قد بدأ "جمال" في تصوير كليب أغنية "جيل بطل" بأحد Advertisements الفنادق الشهيرة في القاهرة، الأغنية من إخراج تامر الضبع، كلمات الدكتور حسن كمال، وألحان محمد عزيز. الفنادق الشهيرة في القاهرة، الأغنية من إخراج تامر الضبع، كلمات الدكتور حسن كمال، وألحان محمد عزيز. ويشارك فى تصوير كليب الأغنية أبطال مصر الأوليمبين، وهم "هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو، وشريف عثمان بطل رفع الأثقال . ملاك بطلة مصر فى التايكوندو، وشريف عثمان بطل رفع الأثقال . بالإضافة إلى البطلة جيانا فاروق، سارة سمير بطلة رفع الأثقال، نور حسين بطلة التايكوندو، إيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح، علاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش، محمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز.

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