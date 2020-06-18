"شروط" نداء شرارة تحقق نصف مليون مشاهدة منذ طرحها

حققت أغنية "شروط" للفنانة نداء شرارة، نجاحاً كبيراً، حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها، عبر قناتها الرسمية على موقع

الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".



الأغنية من كلمات: إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل

بـ JMR-Studios، ميكس وماستر: Xavier Escabasse.

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني الكثيرة الناجحة .

