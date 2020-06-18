سامر أبو طالب يستعد لـطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب

يستعد المطرب والملحن سامر أبوطالب لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان "أنا هبعد"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
الأغنية من ألحانه، وكلمات مصطفى مدكور، وتوزيع الموسيقى
يذكر ان الفنان سامر أبو طالب، شارك في برنامج المسابقات الغنائية"The Voice" في موسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها "احساس جديد" و"مستغربين".
كما لحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية "سهرنا يا ليل"وحسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وأغنية "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب.
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