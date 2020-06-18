إلغاء أول دوري عربي بسبب كورونا

وأوردت الرابطة في بيان انها عقدت اليوم اجتماعا قررت خلاله “عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي 2019/2020، والدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ،والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص”.

يذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

وألغى الاتحاد سابقا كل أنشطة الفئات العمرية إضافة إلى دوري السيدات.

وبذلك يكون الدوري الإماراتي أول بطولة عربية يتم إلغاؤها بشكل كامل بسبب جائحة كورونا.