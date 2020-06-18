أحلام تتهم أصالة بالتزوير

في سبتمبر 2019، تصاعد الخلاف بين كل من النجمتين السورية أصالة نصري والاماراتية احلام، تدريجياً حتى وصل الأمر بينهما الى ذروته بعدما شنت الأخيرة هجوماً عنيفاً على أصالة ووصفتها بالثعبان.

اليوم وبعد عدة أشهر، عاد الموضوع الى الواجهة من جديد بعدما تم التداول ان أحلام وضعت “لايك” على فيديو لأصالة وهي تغني جديدها، إلا ان أحلام سارعت لوضع النقاط على الحروف ونفت الخبر عبر حسابها على تويتر وقالت “ان الخبر غير صحيح والـ “لايك” مزور من جمهور المدعوة اصالة وشكراً C’est tout”.

وكانت احلام قد حذفت اصالة من قائمة المتابعين لديها وذلك على خلفية خلافهما بسبب الاعلامية فجر السعيد التي تعرضت لأزمة صحية منذ أشهر. لقراءة الخبر بالكامل: أحلام تصف أصالة بالثعبان في أعنف هجوم عليها

من جهة أخرى، احتفلت أحلام بذكرى زواجها من مبارك الهاجري، وبهذه المناسبة كتبت رسالة عاطفية عبر تويتر جاء فيها: “كل عام وانت نور عيوني الله لا يفرقنا، اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله ١٧سنه هي اسعد ايامي بيض الله وجهك يا أبو محمد ومشكور ع الحشيمة والكرامة ما شفت منك الا كل زين وطيب ويا بختي بك وحللني لو بدر مني اي تقصير في حقك احبك يا اغلى من سكن روحي وقلبي”.