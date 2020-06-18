بطل "ماتريكس" يلتقي أعلى متبرع لمرضى السرطان.."15 دقيقة من الشهرة"

هل حلمت يومًا بلقاء النجم كيانو ريفز بطل سلسلة أفلام "ماتريكس"؟ حسنًا لقد جاءتك الفرصة.

فقد أعلن ريفز عن إقامة مزاد خيري لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، على أن يحظى أعلى متبرع بلقاء شخصي معه عبر تطبيق زووم على الإنترنت.

وذكر موقع "تيلا" الأمريكي، أن هذا المزاد يهدف إلى جمع تبرعات لجمعية "أيداهو" الخيرية للأطفال المصابين بالسرطان، وسيجتمع الفائز بأعلى تبرع في لقاء لمدة 15 دقيقة مع بطل سلسلة "ماتريكس" يوم 6 يوليو المقبل.

وأوضح الموقع، أن عنوان المزاد سوف يكون: (15 دقيقة من الشهرة، إنه كيانو ريفز، بطل فيلم السرعة، وسلسلة ماتريكس، إنه جون ويك، جميعكم تعرفونه وتحبونه).

وأضاف: "أنه حدث لا يقدر بثمن، أن يصبح بإمكانك أن تلتقي عبر تطبيق زووم بالنجم كيانو ريفز، وتقضي معه 15 دقيقة تسأله وتحاوره عن أي شيء ترغب فيه".

وحتى الآن، كان أعلى تبرع 17 ألف دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم حتى موعد إغلاق المزاد يوم 22 يونيو الجاري.