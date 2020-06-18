اختيار هذه الممثلة لتجسيد دور الأميرة ديانا في فيلم عن انفصالها

رحلت الأميرة ديانا عن عالمنا منذ 23 عامًا، غير أن إهتمام العالم بقصة حياتها وصورها لم يرحل، وذلك بعدما تم الاعلان في الساعات الماضية عن ‏اختيار النجمة كريستين ستيوارت رسميًا لتلعب دور الأميرة ديانا في فيلم درامي جديد عن انفصال الأميرة عن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، سيبدأ تصويره في عام 2021.

وستلعب ستيوارت دور البطولة في فيلم “سبنسر” Spencer، الذي تدور أحداثه في التسعينات، وكتب له السيناريو ستيفين نايت، كاتب مسلسل “بيكي بلايندرز” Peaky Blinders الشهير. وقال المخرج بابلو لارايين، الذي سيخرج الفيلم، إن ستيوارت “إحدى الممثلات العظيمات في عصرنا هذا”.

وستدور أحداث الفيلم في ضيعة ساندرينغهام، حيث تدرك ديانا أن زواجها يواجه الفشل.

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ديانا أميرة ويلز، كانت الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز، وهو الابن الأكبر والوريث الظاهري للملكة إليزابيث الثانية.

حصلت ديانا على لقب “الليدي” أي السيدة سنة 1975. عقد زفافها على أمير ويلز في 29 يوليو 1981 في كاتدرائية القديس بولس. أثناء زواجها حملت ديانا عدة ألقاب كــ أميرة ويلز – دوقة كورنوول – دوقة روثساي – كونتيسة تشيستر وبارونة رينفرو. وأنجبت ولدين هما الأمير ويليام والأمير هنري.

عرف عنها دعمها للأعمال الخيرية. وكان جمالها وجاذبيتها محط اهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده. إذ انتهى زواجها بالانفصال في 28 أغسطس 1996. وتوفيت عقب حادث سير مروع في باريس.

نذكر أن اعمال عديدة تناولت في السابق حياة الأميرة ديانا تخطى عددها الخمسة أعمال، آخرها فيلم “ديانا” عام 2013 أدت دورها الممثلة ناومي واتس، والذي لم يلق استحسان الكثير من النقاد.